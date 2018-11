Paolo Virzì al Fla Festival per la prima del film 'Notti Magiche'

Il noto regista Paolo Virzì sarà al Teatro Massimo per presentare il suo nuovo film "Notti Magiche" nel giorno in cui la pellicola uscirà in tutte le sale italiane, e cioè giovedì 8 novembre.

L'incontro avrà inizio alle ore 20:30 e sarà moderato da Luca Sofri. Insieme a Virzì saranno sul palco anche due dei protagonisti: Irene Vetere e Giovanni Toscano.



Biglietti a 7 euro. Prevendite sul circuito CiaoTickets.