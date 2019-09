Maratona "It", a The Space il ritorno del clown più spaventoso di sempre

In occasione dell’arrivo del secondo capitolo della serie It, ci sarà una maratona dell’orrore mercoledì 4 settembre.

L’evento, in programmazione in tutti i The Space Cinema d’Italia, si terrà anche a Montesilvano e prenderà il via con la proiezione dei film It: Capitolo 1 (2017) alle ore 21.30 e a seguire It: Capitolo 2, in anteprima nazionale, alle ore 24.

Per chi acquisterà il titolo di ingresso attraverso i canali ufficiali The Space Cinema in omaggio il poster celebrativo in limited edition del film. Il biglietto della maratona è valido anche per la sola visione dell’anteprima.

Le prevendite sono aperte e disponibili sul sito ufficiale di The Space Cinema e sulla nuova applicazione mobile.