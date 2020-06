Lillo e Greg aprono l'edizione 2020 del Flaiano Film Festival [FOTO]

Lillo e Greg aprono l'edizione 2020 del Flaiano Film Festival. I due comici romani hanno partecipato nella serata di oggi, 27 giugno, all'evento inaugurale della 47esima edizione, che si terrà fino al 3 luglio nel teatro d’Annunzio.

Accompagnati dal direttore artistico Riccardo Milani, Lillo e Greg hanno presentato in anteprima nazionale "Dna - Decisamente non adatti". Prima di loro è toccato al film "Ladri di biciclette". Presente anche la presidente dei Premi Flaiano, Carla Tiboni. A chiudere la serata odierna sarà "Judy", in proiezione dalle ore 22,45.