"La donna dello smartphone" in proiezione al cinema Massimo

"La donna dello smartphone", il nuovo film del regista pescarese Fabio Del Greco, sarà dal 5 marzo in proiezione al cinema Massimo di Pescara.

Trama

Un uomo vecchio e malato trova uno smartphone: all’interno ci sono video che raccontano la vita di una donna che si trasferisce da un piccolo paese del sud Italia per lavorare come insegnante in una città che si rivela ostile e incomprensibile: Roma.



La difficoltà di integrarsi di una donna in una realtà disgregata, Roma e i suoi fantasmi, la mentalità competitiva ed il mobbing sul lavoro, la mondanità e l’alienazione, il degrado delle borgate periferiche. In un film che utilizza la vita stessa ed i suoi eventi imprevedibili come scrittura e linguaggio di finzione.