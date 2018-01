“L’ora di lezione” di Luca Brunetti, proiezione a Pescara con il regista

Venerdì 2 febbraio alle ore 17.30 proiezione a Pescara del cortometraggio di Luca Brunetti “L’ora di lezione” tratto dall’omonimo saggio di Massimo Recalcati. Sarà presente il regista. Appuntamento presso la Feltrinelli di Pescara in via Milano (angolo Via Trento).

Programma

17.30 Proiezione del cortometraggio “L’ora di lezione”

18.00 Intervento del regista

a seguire Tavola Rotonda con Jonas Pescara e ACMA

La scheda dell'autore

Luca Brunetti (Torino, 1976) è dottore in Scienze politiche e ha anche ottenuto il diploma in Filmmaking presso la New York Film Academy di Los Angeles. Ha scritto otto lungometraggi e ha scritto, prodotto e diretto “L’ora di lezione” tratto dall’omonimo saggio di Massimo Recalcati, e interpretato dall’attore Giulio Base, che ha vinto lo scorso anno il Premio Best Acting al MedFF 2017 proprio per la sua interpretazione in questo film.



Non è forse vero che un’ora di lezione può cambiare la vita? Non è forse vero che oggi, più che mai, la scuola, gli insegnanti, svolgono un lavoro fondamentale? E i genitori? Qual è la loro funzione nel tempo dell’evaporazione del padre? La psicoanalisi si interroga su tali questioni.