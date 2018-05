Alla libreria “I Luoghi dell’Anima” il film-documentario 'Il fenomeno della guarigione'

Arriva a Pescara “Il fenomeno della guarigione – Le attività in tutto il mondo del Circolo degli Amici di Bruno Gröning”. Il film-documentario diretto da Thomas Eich, sarà proiettato sabato 5 maggio dalle 14,15 alle 20 (incluse due pause) presso la libreria “I Luoghi dell’Anima”.

Il documentario mostra come si é sviluppata negli anni l' organizzazione voluta dallo stesso Gröning (Danzica 1906 - Parigi 1959 ). Di umili origini, nella Germania del dopoguerra, portò fra la sua gente ciò che egli aveva sperimentato in prima persona: la possibilità di vivere una vita ricca di gioia, armonia e salute attingendo ad una forza e energia divina e restando collegati attraverso pensieri, parole e azioni alla positività, al 'bene'.

Dopo la sua morte Grete Häusler, che per nove anni lo ha seguito da vicino, dopo aver ricevuto la guarigione per tre malattie giudicate “incurabili”, raccolse la sua eredità e portò avanti la sua opera nel mondo. Infatti, a fine anni Settanta, continuò a fondare le Comunità con lo scopo di non disperdere e far conoscere il suo insegnamento e la via spirituale da lui indicata per raggiungere il pieno e completo benessere psicofisico e l'armonia con l'ambiente circostante.

Le guarigioni per via spirituale continuarono e continuano tuttora a verificarsi. Nel 1992 attorno ad un gruppo di medici si formò il 'Gruppo medico scientifico specializzato', MWF, con lo scopo di raccogliere ed esaminare le documentazioni attorno alle guarigioni dichiarate dalle persone che avevano applicato e seguito questo insegnamento e “trovare i punti di convergenza tra 'spiritualità' e scienza medica”.

Le comunità degli Amici di Bruno Gröning sono diffuse in tutto il mondo e, nel maggio 2013 il Circolo degli Amici ha ricevuto a New York il Peace Pole Award dalla World Peace Prayer Society, organizzazione non governativa associata all'Onu.

L’insegnamento è libero da qualsiasi legame religioso o finanziario ed è accessibile a tutti. La durata del film è di circa 5 ore con due pause. L'ingresso é libero a offerta volontaria. Informazioni 333.1163040.