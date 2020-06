Helen Mirren a Pescara, l'attrice premio Oscar riceverà il Flaiano alla carriera

Il premio Oscar Helen Mirren, che si aggiudicò l'ambita statuetta come miglior interprete femminile per "The Queen", sarà ospite alla cerimonia finale dei Premi internazionali Flaiano, in programma il prossimo 5 luglio a Pescara, per ricevere un riconoscimento alla carriera.

L'annuncio è stato dato questa mattina (16 giugno) dagli organizzatori durante una conferenza stampa. L'artista vive da anni tra Los Angeles e l'Italia, in Puglia, e ha accettato subito il Premio Flaiano proprio per il grande amore che nutre per il cinema italiano e per l'attenzione nei confronti della sceneggiatura:

"Amo non solo Anna Magnani e Sophia Loren, ma quando vidi Monica Vitti in 'L'avventura' di Antonioni fu una vera e propria rivelazione. Allora facevo la cameriera a Brighton e amavo chiudermi nei cinema che odoravano di birra e tabacco".

Nata a Londra nel luglio 1945, la Mirren ha vinto finora anche:

3 Golden Globe

4 Bafta

5 Screen Actors Guild Awards

4 Emmy Awards

1 Tony Award

1 Orso d’Oro alla carriera (ricevuto quest'anno al Festival di Berlino)

Un vero e proprio colpaccio per il Flaiano, tenendo presente che l'attrice britannica figura tra le star cinematografiche più apprezzate, ed è attiva da tempo anche in teatro e in televisione.