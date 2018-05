Per tutta l'estate c'è il cinema a Palazzo Sirena

Palazzo Sirena si trasforma, per l'estate, in una sala per proiezioni cinematografiche. Dopo una fortunata stagione teatrale che ha riempito la struttura nel periodo invernale, dal 2 giugno l'auditorium diverrà sala cinema a seguito del bando pubblicato dal Comune. La gara è stata aggiudicata alla Società Cooperativa Adriatico Comunicazione con sede a Rocca San Giovanni.

Verranno proiettati ogni giorno due spettacoli, uno con inizio alle 18.30, l'altro con inizio alle 21 fino al 15 settembre, sette giorni su sette e tutti appartenenti ad una programmazione cinematografica di alto livello. La società fornirà il materiale tecnico per le proiezioni e per la vendita dei biglietti, compreso un proiettore di ultima generazione, hardware e software per le prenotazioni on line.

Queste le tariffe previste:

- Biglietto Intero, 7,50 euro

- Ridotto (minori di 10 anni, over 65 e corpi dello Stato): 5,50 euro

MARTEDI' primo spettacolo 18.30: 3,50 euro per lo spettacolo in 2D, 3,50 per lo spettacolo in 3D

Lunedì, martedì e mercoledì RIDOTTO PER TUTTI:

spettacolo in 2D a 2,50 euro

spettacolo in 3D A 6,50 euro

PROMO STUDENTI

4,50 euro il venerdì

CINEPASS PREMIUM

ridotto per tutti gli eventi speciali, riduzione sulle consumazioni, taglio minimo della prepagata: 50 euro, attivazione 1,50 euro. Tariffa speciale per tutti i film 4,50 euro in 2D, 5,50 EURO IN 3D.

Tutte le proiezioni dal 2 al 6 giugno prevedono il biglietto ridotto a 5,50 euro.

Sarà possibile pagare con App18 e Bonus Docenti.

Da Sabato 2 a mercoledì 6 giugno le programmazioni saranno le seguenti:

ore 18.30: Le meraviglie del mare (Genere: documentario, durata: 85')

ore 21: Sergio e Sergei (Genere: drammatico, durata: 93')