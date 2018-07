Flaiano Film Festival 2018, il programma dell'ultima giornata

Ultimo giorno di programmazione venerdì 6 luglio per il Flaiano Film Festival a Pescara. Grande successo di pubblico, sala sempre gremita ad ogni proposta che ha cercato di soddisfare ogni tipo di gusto.

Si parte alle ore 16,45 con il film di Susanna Nicchiarelli, “Nico”: gli ultimi anni di vita di Christa Päffgen, in arte Nico. Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna la cui bellezza era indiscussa, Nico vive una seconda vita quando inizia la sua carriera da solista. Qui seguiamo gli ultimi tour di Nico e della band che l'accompagnava in giro per l'Europa negli anni '80: anni in cui la "sacerdotessa delle tenebre", così veniva chiamata, si è liberata del peso della sua bellezza e inizia a ricostruire un rapporto con il figlio. Non era un'impresa facile trasferire sullo schermo le fasi finali della vita di una personalità complessa come quella di Nico.

Si prosegue alle ore 18,45 “Humanism” di Glauco Della Sciucca: commedia old fashioned, satirica e d'essai, surreale e consapevole parodia e insieme citazione di un certo cinema d'autore anni Sessanta inglese, francese, italiano". Il film, girato fra Londra, New York, Pescara e, sempre in Abruzzo, nella Riserva naturale dei Calanchi di Atri, promuove in alcune scene valori legati al dibattito internazionale su ambiente ed emissioni CO2.

Alle ore 20,45, “The Party” di Sally Potter: un appartamento, sette persone e mille segreti con altrettante bugie: il tutto nell'arco di una serata. È quanto accade a casa di Janet e Bill, pronti a ricevere gli amici più stretti per un party celebrativo: la donna è stata nominata ministro-ombra della salute per i laburisti. Mentre la moglie sembra pregustare la vittoria maneggiando tra i fornelli, il marito appare preoccupato e distratto. È sufficiente una sua confessione a scatenare fra gli ospiti un dirompente effetto domino.

Infine alle ore 22,45 in versione originale sottotitolata sarà proiettato “The Post” di Steven Spielberg: convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l'implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un'implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. È il New York Times il primo a rivelare l'affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un'ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post (ri)mette mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee. Prima donna al timone di un prestigioso giornale, Katharine decide di pubblicare il monumentale scandalo di stato con buona pace degli investitori (il giornale era allora in fase di ristrutturazione finanziaria) e a rischio della sua azienda, della prigione e della carriera dei suoi redattori. Fedeli al primo emendamento e all'intelligenza dei propri lettori, i giornalisti del Washington Post svelano le manovre e le menzogne della classe politica, assestando il primo duro colpo all'amministrazione Nixon.