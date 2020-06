Flaiano Film Festival, programma e prezzi dei biglietti: Lillo e Greg ospiti dell'apertura

La 47esima edizione del Flaiano Film Festival si terrà dal 27 giugno al 3 luglio al teatro d’Annunzio di Pescara e sarà inaugurato sabato 27 giugno, alle ore 18.30, dal film "Ladri di biciclette" con la partecipazione di Lillo e Greg per la serata di apertura. A chiudere la rassegna, invece, sarà "Woman in gold" venerdì 3 luglio alle ore 22,45.

Programma

Sabato 27 giugno

ore 18.30 Ladri di biciclette

ore 20 Apertura 47° Flaiano Film Festival con l'anteprima nazionale di "Dna - Decisamente non adatti": ospiti Lillo e Greg con il direttore artistico Riccardo Milani

ore 22.45 Judy

Domenica 28 giugno

ore 18.45 Favolacce

ore 20.30 Hammamet

ore 22.45 Il dottor Stranamore

Lunedì 29 giugno

ore 18.30 La mafia non é più quella di una volta

ore 20.30 Ricordi?

ore 22.45 Jesus Rolls – Quintana è tornato

Martedì 30 giugno

ore 18.30 I migliori anni della nostra vita

ore 20.30 5 è il numero perfetto

ore 22.45 I vitelloni

Mercoledì 1° luglio

ore 18.30 Sorry We missed you

ore 20.30 Drive me home

ore 22.45 Parasite

Giovedì 2 luglio

ore 18.30 Il sindaco del Rione Sanità

ore 20.30 "Wrestlove – L’amore combattuto". Incontro con il regista Cristiano Di Felice e i protagonisti Miss Monica e Karim Brigante

ore 22.45 Vertigo – La donna che visse due volte

Venerdì 3 luglio

ore 18.30 Amore cucina e curry

ore 20.30 The Queen – La Regina

ore 22.45 Woman is gold