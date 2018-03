Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti alle Naiadi per le riprese di "No kids"

Mattinata di riprese alle Naiadi per "No Kids - Io, te e Sofia", il film che vede protagonisti, tra gli altri, Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, e che da qualche giorno si sta girando a Pescara e dintorni.

Il set per realizzare la scena nella struttura sportiva è stato allestito presso la Sala Funzionale dell'impianto. La Sportlife in una nota ha espresso gioia per la scelta della location delle Naiadi da parte della Colorado Film per girare alcune scene del lungometraggio.

I divieti per i prossimi giorni

Intanto i ciak continuano a Pescara anche la prossima settimana con relativi divieti di sosta e fermata:

Lunedì 19 marzo niente auto dalle 15 alle 4 di notte in via Misticoni.

Martedì 20 marzo niente auto dalle 6 alle 24 in via delle Caserme e nella golena sud tra il Caffé Letterario e l'incrocio con via Orazio.