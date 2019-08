A 'Estatica' film dedicati allo Spazio e alla Luna

Il ricco cartellone di Estatica arriva all’appuntamento col cinema dall’aperto, da venerdì 9 agosto e per 4 serate in totale. In programma film dedicati allo Spazio e alla Luna, in omaggio al noto cinquantennale.

"1969/2019. È una data fondamentale della nostra storia, passata, presente e futura: la definitiva conquista dello Spazio, lo sbarco dell'uomo sulla Luna - dichiara il direttore artistico Luca D’Ortenzio - Per questo abbiamo voluto ricordare questo incredibile evento con un ciclo di 4 proiezioni a tema: tre film di finzione ed un documentario, Moon, prodotto da 3D Produzioni, in collaborazione con SkyArte, alfine di offrire al numeroso pubblico di Estatica uno spaccato il più possibile esaustivo su questo tema così attuale”.

Si parte dunque venerdì 9 agosto con Moon, di Emanuela Audisio per la regia di Malina De Carlo, entrambe ospiti in diretta di Estatica tramite un esclusivo video-collegamento. Modererà l’atteso incontro, di circa 20 minuti, lo stesso D’Ortenzio. Realizzato da 3D Produzioni - in collaborazione con SkyArte, Omega e con il patrocinio dell'Asi, Agenzia spaziale italiana - questo documentario guarda all'allunaggio con occhi diversi, chiedendosi come è cambiato, a 50 anni di distanza, il nostro sguardo sulla Luna: nell'arte, nella scienza e nel quotidiano.

Lo scrittore Paolo Giordano guiderà lo spettatore in un lungo viaggio Terra-Luna, andata e ritorno, in cui interverranno scienziati, storici , fotografi, performers, astronauti e cyborg. La serata partirà all’insegna del binomio Cinema & Solidarietà con un contributo video di Massimo Oddo sulla onlus omonima. Sarà allestito anche un banchetto per la raccolta fondi.

A seguire, martedì 13 agosto, spazio all’arcinota pellicola dell’Apollo 13 (1995, Ron Howard). Tre giorni dopo il lancio nello Spazio, si verifica un incidente: l'esplosione dei serbatoi d'ossigeno durante la procedura di rimescolamento danneggia gravemente la navicella e - oltre ad impedire la prosecuzione della missione, annullando il previsto allunaggio - rende estremamente difficoltoso il rientro sulla Terra, con la possibilità che i tre uomini non sopravvivano…

Domenica 18 verrà invece proiettato Il Cielo d’ottobre (1999, Joe Johnston). Il film si ispira a una storia realmente accaduta, quella di Homer Hickam Jr, raccolta nel libro di memorie della Nasa. Un giorno, quando nel cielo d'ottobre (da cui il titolo del film) passò lo Sputnik sovietico, Homer decise che il suo destino non sarebbe stato quello che voleva suo padre, ovvero seguire le sue orme in miniera. Così, insieme ad un gruppo di amici, decide di preparare un razzo e di lanciarlo nello Spazio…