Primo appuntamento con Docudì d’Arte al Museo Vittoria Colonna

All'interno di #Docudì2019 - concorso di cinema documentario, venerdì 15 marzo si terrà il primo dei tre appuntamenti per presentare cinque documentari d'arte. I documentari, fuori concorso, raccontano le opere di artisti internazionali da Gianni Novak a Matthias Brandes e Lawrence Carroll.

La rassegna è curata da Anthony Molino. Le proiezioni sempre al museo Colonna in via Gramsci a Pescara con inizio alle ore 17,15.



Venerdì 15 marzo prima proiezione dedicata all'arte:

- Tre giorni con Matthias Brandes di Marco Agostinelli

- Una scultura di Beverly Pepper di Marco Agostinelli



La particolarità di questo concorso è che sarà la giuria, formata dal pubblico in sala, a votare al termine di ciascuna proiezione. Il vincitore verrà proclamato nell'appuntamento finale dell'11 maggio.



Tutti i film in concorso sono stati prodotti nel 2018 e tutte le proiezioni sono con la presenza dei registi accompagnati, a volte, anche dagli autori, sceneggiatori o interpreti. L'intera manifestazione è a ingresso libero.