Al Massimo la prima del film di Andrea Malandra "Confessioni di uno Zero"

Si terrà a Pescara la prima del film di Andrea Malandra tratto dall'ultimo romanzo di Giovanni Di Iacovo "Confessioni di uno Zero".

Ingresso gratuito. Appuntamento mercoledi 24 ottobre.

"Non ho voluto assistere alle riprese - dichiara Giovanni Di Iacovo - quindi sarà un bella emozione anche per me vedere sul grande schermo attori e attrici che danno vita sia a questa storia che a quel po' di autobiografico che c'è nel romanzo. La pelle della mia giovinezza, le ossa della mia vita in questa città, il cuore di tutto quello che sognavamo in quegli anni, i muscoli che ci hanno portato ovunque nel mondo per poi riportarci a casa".