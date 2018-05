"Cinema è cultura": mostre, proiezioni e incontri con artisti a Montesilvano

«Diffondere la cultura del cinema nelle sue molteplici forme e realizzare una mostra permanente del cinema. Questi i principali obiettivi a breve e lungo termine del progetto “Cinema è Cultura” che ci è stato presentato dall’associazione History Life Onlus, in collaborazione con L’Alchimista, e che abbiamo colto subito positivamente e voluto promuovere».

A dirlo è l’assessore agli eventi del Comune di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

Per tutto il mese di agosto, il Pala Dean Martin diventerà una cittadella dedicata al mondo del cinema a tutto tondo, con proiezioni, incontri con illustri artisti, rassegne cinematografiche e concerti. L’idea è quella di realizzare una mostra temporanea riguardante il tema cinematografico, con esposizione di proiettori d'epoca, di oggetti utilizzati nei film e di fotografie, e di dedicare eventi con la presenza di registi, attori o voci narranti e iniziative musicali, educative e culturali.

Saranno la History Life Onlus e L'Alchimista, due realtà no-profit operanti sul territorio, a realizzare la mostra/evento "Cinema è Cultura" che avrà luogo presso il Pala Dean Martin dal 1° agosto al 9 settembre.

All'interno della manifestazione, nel mese di agosto, ogni giorno si terranno rassegne cinematografiche dedicate al cinema muto, a quello per ragazzi o ai grandi artisti. Nell’ambito del progetto verranno inoltre conferiti premi per il cinema a David Orlandelli, specializzato in storyboard, Gianni Macchia, Pino Ammendola attore e doppiatore; alla memoria all’indimenticabile Totò. Il premio verrà ritirato da Elena de Curtis.

Il premio al Teatro verrà consegnato a Salomè da Silva e quello alla musica al montesilvanese Piero Mazzocchetti. Tanti ancora gli eventi in costante aggiornamento.