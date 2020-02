Carlo Verdone all’Arca per l’anteprima del film "Si vive una volta sola"

Carlo Verdone al Multiplex Arca di Spoltore per l’anteprima del film "Si vive una volta sola", in uscita al cinema il 26 febbraio. L'attore e regista romano sarà in sala sabato 15 febbraio, insieme a Rocco Papaleo e Max Tortora, per salutare il pubblico.

Appuntamento alle ore 16. Le prevendite per i biglietti sono già attive alla cassa del cinema. La proiezione della pellicola verrà preceduta da una breve introduzione a cura dei protagonisti. Del cast fa parte anche Anna Foglietta, che però non sarà presente all'incontro di Spoltore.

Verdone torna all'Arca dopo 12 anni: presentò infatti, nel 2008, "Grande Grosso e Verdone", ma era già stato nella stessa location anche nel 2007 per "Manuale d'Amore 2" e nel 2006 per "Il mio miglior nemico".