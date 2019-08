“Bohemian Rhapsody”, proiezione gratuita per la rassegna “I colori del cinema”

Ultimo appuntamento con la rassegna giunta alla sua IV edizione e realizzata in collaborazione con il Comune di Montesilvano.

A grande richiesta, dopo la serata annullata per maltempo del 24 agosto, la proiezione del 1° settembre nello spazio in corrispondenza della Yogurteria, che chiuderà la rassegna filmica per questa stagione estiva.

Presente alle proiezioni, con commento e introduzione, il regista ed esperto di cinema Davide Desiderio.