Avvio fase 2 e cinema, parla l'operatore del settore Fabrizio Iezzi. Il professionista è socio e amministratore del Gruppo Multicinema, che gestisce oltre 40 schermi sul territorio nazionale, tra cui il Multiplex Arca di Spoltore. Ecco il suo punto di vista in qualità di rappresentante della categoria:

“Siamo in attesa delle riaperture, ma per i cinema non si hanno certezze. Ma ritengo sia giusto non correre troppo in avanti. Il cinema vive sull’aggregazione sociale. Vedere il film in una sala buia, insieme a tante altre persone, con audio e video che non potrai mai avere a casa: è questa l’emozione che nessun altro mezzo può replicare. Se dobbiamo riaprire con molte limitazioni meglio restare chiusi ancora un po’ e aspettare per poi essere in grado di offrire al pubblico un’emozione completa”.

Nelle ultime settimane i giornali hanno parlato molto di arene e drive-in per l’estate. Voi cosa ne pensate?

“La nostra associazione nazionale, l’Anec, sta portando avanti questo discorso con l’Associazione dei produttori e con il Governo. Sicuramente si tratta di una bella occasione per fare cinema, anche se in modo diverso, riprendendo una tradizione, quella del drive-in, che era molto forte in America negli Anni Cinquanta. Si cerca di garantire la massima sicurezza agli spettatori, assicurando uno spettacolo di ottimo livello. In questi giorni siamo stati contattati da diversi comuni al riguardo. Noi siamo sicuramente interessati: stiamo studiando un modello economico sia per i drive-in che per le arene, vogliamo poter offrire un servizio di alto livello, altrimenti non ha senso”.

Può quantificare l'investimento?

“L’investimento iniziale non è contenuto e le variabili da considerare sono tante (solo per dirne alcune: afflusso, deflusso, servizi igienici, attività di sanificazione). E poi dobbiamo capire quale normativa si applicherà a queste iniziative. Insomma, stiamo studiando un progetto completo, insieme ad altri imprenditori che lavorano nel nostro settore e che sono presenti su tutto il territorio nazionale. La cosa ci interessa e siamo convinti che potremo organizzare qualcosa di molto interessante”.

È in grado di ipotizzare una data per la riapertura dei cinema?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.