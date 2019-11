Attrice di San Valentino in Abruzzo Citeriore nel nuovo film di Antonio Albanese

Un'attrice di San Valentino in Abruzzo Citeriore appare nel nuovo film di Antonio Albanese facendo, così, il suo debutto ufficiale sul grande schermo. Lei è Aurora De Gregorio e la pellicola si chiama “Cetto c’è, senzadubbiamente”, nelle sale dallo scorso 21 novembre.

Parliamo del terzo capitolo della “saga” che vede protagonista il mitico personaggio di Cetto Laqualunque, ideato con successo anni fa da Albanese. Come i due episodi precedenti (“Qualunquemente” del 2011 e “Tutto tutto niente niente” del 2012) la regia è stata affidata a Giulio Manfredonia, per una produzione Wildside, Fandango e Vision Distribution.

Il Comune di San Valentino si è complimentato con Aurora, scrivendo su Facebook:

In realtà per Aurora si è trattato di poco più che una comparsata, e il motivo l'ha spiegato lei stessa sui social:

"Purtroppo, come spesso succede in fase di montaggio, hanno tagliato molte scene tra cui le uniche due in cui mi vedevo bene e in cui recitavo. Così mi vedo di sfuggita all'inizio e alla fine del film. Vi ringrazio comunque per l'affetto che mi state dimostrando, sperando in occasioni migliori: è molto importante per me sapere che ci siano tante persone che mi sostengono. Non posso però fare a meno di puntualizzare che in questo film la mia apparizione si limita a pochi secondi in 3 scene, quindi non si può parlare di ''parte'' vera e propria".