Da senatore ad attore: Antonio Razzi farà parte del cast di un film

Archiviata (almeno per il momento) l'esperienza in politica, Antonio Razzi si prepara a debuttare come attore. È stato lo stesso ex senatore a dare l'annuncio sul suo profilo Facebook, con un post che recita quanto segue:

"Presto mi vedrete al cinema nel film "Ca' Moon" di Gianluca Giadima. Per ora non posso dirvi molto ma vi consiglio di seguire l'account del film per restare aggiornati".

“Ca’ Moon” viene descritta come "una commedia indipendente" sulle avventure di un eccentrico nobile decaduto che fa una scoperta "che cambierà il mondo". Il protagonista di questa storia è il Principe Maurice.

Accanto a lui ci sarà un cast artistico "veramente eccezionale", ma per scoprirlo bisognerà pazientare ancora un po’. Si sa soltanto che la produzione del film è già entrata nel vivo con i casting e presto inizieranno le riprese. Che, come detto, vedranno tra i protagonisti anche Razzi.