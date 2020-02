A Pescara l'anteprima nazionale del film “Nemici” con Martufello e Pippo Franco

Giovedì 27 febbraio a Pescara il film “Nemici” di Milo Vallone verrà proiettato in anteprima nazionale. Questo ciò che ha dichiarato lo stesso Vallone, definendo il lungometraggio un “Cineparrozzo”:

"Desideriamo porci come alternativa al più blasonato genere cinematografico che omaggia il tipico dolce milanese, incentrando e seguendo, attraverso la nostra opera, l’antico stile della commedia all’italiana che ha visto muovere per gloriosi decenni i suoi passi, sulla strada di idee semplici, originali e di satira di costume. Inoltre così come l’etimologia del dolce tipicamente abruzzese suggerisce, “pan rozzo”, la nostra ipotesi narrativa vuole concentrarsi più sullo sviluppo di un’idea originale che sulla messa in scena di divertenti luoghi comuni. L’augurio è pertanto che la nostra esperienza funga anche da apripista per la nostra regione e per i tanti talenti che nel campo della cinematografia, esprime".