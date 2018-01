Cibo e Salute, i guru della medicina e della sana alimentazione a Montesilvano in onore di Nicola Salvatorelli

Niko Romito, Franco Berrino, Ettore Cianchetti, Luigi Perruzza. Sono solo alcuni dei prestigiosi nomi che sabato 13 gennaio saranno a Montesilvano, al Pala Dean Martin per partecipare a “Cibo e Salute” il convegno organizzato in ricordo di Nicola Salvatorelli, medico e titolare del ristorante Ninì a Montesilvano Colle, aperto insieme allo chef pluristellato Niko Romito, e scomparso prematuramente la scorsa estate.

«Nicola – ricorda Anna De Antoni, moglie di Salvatorelli, nonché medico chirurgo, esperta di alimentazione e dieta alcalina – è stato un pioniere nello studio e nella ricerca della sana alimentazione come prevenzione o terapia. Nicola parlò al professor Berrino dell’idea di organizzare un grande evento che avrebbe coinvolto anche Niko Romito. Dopo la scomparsa di Nicola, fu proprio il prof. Berrino a chiamarmi e a rendersi disponibile per un congresso in suo onore. Questo mi ha dato l’energia giusta per portare avanti il progetto. Quando ho proposto l’evento al sindaco Francesco Maragno, ho trovato immediata disponibilità, così come ho trovato l’affetto di tanti amici che per Nicola parteciperanno all’evento».