Cerimonia del 2 giugno sotto tono anche a Pescara per l'emergenza Covid19

L'evento del 2 giugno, in occasione del 74esimo anniversario dalla proclamazione della Repubblica italiana, si terrà anche a Pescara seguendo le prescrizioni per il Coronavirus. Lo ha reso noto la prefettura, specificando che la cerimonia si svolgerà in modo statico.

Appuntamento in piazza Garibaldi dalle 10, evitando l'assembramento e senza coinvolgere formazioni militari.

L’omaggio si aprirà con l’alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale, a cui seguirà la benedizione e la deposizione della corona d’alloro innanzi al monumento ai caduti di tutte le guerre; subito dopo saranno letti i messaggi del capo dello Stato e del ministro della difesa. La cerimonia si concluderà con l'ammainabandiera.