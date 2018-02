Da Pescara a Berlino: il Centro Rassjanka rappresenta l’Italia all’International Dance Festival

Saranno i 28 elementi del Centro Studi Danza Rassjanka di Pescara a rappresentare l’Abruzzo e l’Italia al prestigioso Concorso dell’International Dance Festival ‘Tanzolymp’ che si svolgerà a Berlino a partire dal prossimo 15 febbraio. I ragazzi che, come solisti o in gruppo, prenderanno parte all’evento, di età compresa tra i 7 e i 19 anni, sono stati individuati dopo un’attenta selezione al fine di garantire la presenza degli allievi migliori che hanno iniziato la preparazione atletica già da novembre scorso al fine di poter competere con i coetanei provenienti da 40 Paesi al mondo.

Lo ha ufficializzato il Direttore del Centro Studi Rassjanka, Marina Kozina, che ha lavorato alla preparazione degli allievi e che li accompagnerà a Berlino con la stretta collaborazione dell’insegnante-coreografa Elena Plyushkova.

“L'International Dance Festival Tanzolymp si tiene ogni anno a Berlino sotto il motto ‘Danza come lingua globale’ e offre ai partecipanti l'opportunità di incontrare altri giovani provenienti da tutto il mondo in corsi di perfezionamento, seminari e concorsi – ha spiegato Kozina – L'obiettivo principale del Festival è sostenere e aumentare la popolarità della danza, inoltre offre uno scambio internazionale di esperienze che esplora le diverse forme di estetica della danza e di stili artistici. Oltre al Concorso, altro momento clou della manifestazione è il gala internazionale in cui i migliori artisti, duetti e gruppi, i vincitori di Tanzolymp edizione 2018 e i vincitori degli anni precedenti riceveranno l'opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico e giudici esperti, preludio alla futura costituzione di una compagnia di danza internazionale, composta dai partecipanti scelti e dai vincitori dell'anno precedente. Di fatto il Tanzolymp è considerato come il più grande scambio di talenti del mondo del balletto e i vincitori ricevono ogni anno la possibilità unica di partecipare a una grande varietà di corsi offerti da Istituti partner e scuole di balletto nazionali di tutto il mondo”.