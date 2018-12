Capodanno 2019 al Parco dei Principi di Pescara

Torna puntuale l'appuntamento con il Capodanno firmato Parco dei Principi. L'ultima notte dell'anno partirà con il ricco cenone Spettacolo, accompagnato dai suoni e dalla voce di Alessia Ferretti.

I ritmi e l'atmosfera saliranno fino a dopo gli auguri di mezzanotte, da lì in poi si parte... In consolle il Dj Resident di molti locali pescaresi, Nicola Simone, con la disco fino all'alba senza freni.

Menù cenone:

COCKTAIL DI BENVENUTO

Ostrica marinata ai cetrioli

Salmone marinato con agrumi e zenzero

zeppole salate al sapore di mare

bollicine borgomolino

ANTIPASTI FREDDI

Insalatina di finocchi e melograno

Tagliatella di seppie con citronette all'arancia

Tataki di tonno con maionese di avocado

ANTIPASTI CALDI

Vellutata di zucca con mandorle tostate

Medaglione di polenta con cuor di gambero al lardo di colonnata

Fagottino di merluzzo in foglia di verza

PRIMI PIATTI

Paccheri con straccetti di orata al profumo di limone

Ravioli di astice e burrata con pomodi piccadilly

SECONDI PIATTI

Darna di ombrina profumata alle erbe

Caponatina di verdure

DESSERT

Selezione di piccola pasticceria

Dolci della tradizione

Panettone

Torrone

ALLA MEZZANOTTE

Zampone e lenticchie

uva, mandarini e ananas

BEVANDE

Cantina Colle Del Sole Donna Antalya Trebbiano D'Abruzzo

Tenimento Di Prinzio Arrogante Cerasuolo

Prevendita obbligatoria, costo € 100 (50 la caparra da acquistare in anticipo, le restanti 50 si saldano la sera dell'evento all'ingresso in cassa), l'evento è a numero chiuso quindi si intende che la disco sarà esclusiva solo per i presenti al cenone.

Per chi volesse un menù diverso da quello ufficiale deve richiederlo con largo anticipo -Per chi ha figli possibilità di menù per bambini da 3 a 8 anni € 50, con baby club fino alle 2. Vi è la possibilità di chiedere informazioni su B&B o complessi alberghieri per eventuali soggiorni notturni per la notte del 31. Le tavolate sono uniche e si compongono di 12 posti.

Per info e prenotazioni: ‪392/0659865,‬ capodannoabruzzo2019@libero.it, Instangram Capodanno Abruzzo 2019, Facebook: Capodanno Abruzzo