Capodanno 2019 al Castello di Salle

Un gran cenone di fine anno nelle sale medievali del Castello di Salle, eretto come feudo dell'abbazia di San Clemente a Casauria. È la proposta del tutto originale per trascorrere la notte del 31 dicembre in provincia di Pescara. Il menù prevede:

antipasto con cocktail di benvenuto

una serie di antipasti freddi e caldi

la tradizionale zuppa di lenticchie con zampone

tagliatelle al ragù bianco con scaglie di tartufo

fagottino di ricotta con bietole

arrosto di vitello al vino bianco con contorno di patate e insalata mista

buffet di dolcetti natalizi

spumante

La serata sarà allietata da musica dal vivo e dalle selezioni curate da Dj Guaranà. A mezzanotte in punto, tutti sulle torri per assistere allo spettacolo pirotecnico. Su richiesta è previsto uno spazio di intrattenimento per i più piccoli e la possibilità di prenotare una camera nell'ostello attiguo per il pernottamento. Info: 334/3205050 - 392/2927726.