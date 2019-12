La cena del pastore 2.0 all'enoteca ArtDiWine

Venerdì 13 dicembre vieni a scaldarti con la "Cena del pastore 2.0". Il pastore lo sa: quando il freddo comincia a mordere, è ora di rientrare allo stazzo per scaldarsi davanti al fuoco, con un bel bicchiere di vino rosso, per innaffiare buon formaggio e carne.

E visto che il freddo cominciamo a sentirlo anche noi in città, vogliamo approfittarne per rivivere a modo nostro la sosta del pastore, rivisitata in chiave "urbana" e rispondente al gusto dei palati più evoluti.Il Menu della cena consiste di 3 portate (incluso dessert) + 3 abbinamenti (2 vini e 1 distillato di lusso).

MENU

Entré

* Tris di formaggi ricercati (Formaggio di capra Girgentana, Stracchino stagionato di Bufala, tometta di Pecorino)

* Cracker artigianali

* Calice abbinato: Macé, vino macerato di uve Trebbiano di Edoardo Speranza (Rosciano)



Portata principale

* Hamburgher di pecora con pesto di pomodori secchi (o cipolle in agrodolce, a scelta) e lattughino

* Bruschetta gourmet con ventricina di Carunchio (presidio Slow Food), melanzana, burrata di bufala

* Calice abbinato: Pentima, Montepulciano d'Abruzzo Doc di Margiotta Vini (Pratola Peligna)



Dessert

* A scelta: Formaggio di mucca erborinato al cacao e Rhum oppure cioccolato artigianale oppure panettone artigianale oppure pasticceria secca artigianale

* Liquore abbinato: Arzente, orange liqueur di Distillerie Kursaal (Tollo)

COME PRENOTARE

Sono disponibili 15 posti. Solo su prenotazione al 371/3755554.

La serata avrà inizio alle 20:30, si raccomanda di essere puntuali.