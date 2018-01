Cena con delitto al Nettuno: si viaggia indietro nel tempo fino agli anni ’60 in un clima natalizio

È la vigilia di Natale del 1964, una tormenta di neve sta per abbattersi su Stormy Rock, una villa costruita su uno sperone di roccia tra le Montagne del Colorado, proprietà della bizzarra e ricca famiglia Quincey.

Anche quest’anno il gioviale capofamiglia Albert ha invitato molti ospiti del paese a trascorrere in allegria la notte di Natale, promettendo sorprese senza precedenti. Molto presto la villa sarà completamente isolata dalle nevi, ma la vera bufera si scatenerà tra i membri della famiglia quando all’alba si scoprirà…

Dopo i recenti successi, l’Agenzia di Viaggi nel Tempo Cronosfera propone una replica pescarese del giallo nato dalla collaborazione con la giallista milanese Gabriella Aguzzi, una cena con delitto divertente e irriverente. Questa volta si viaggerà negli anni ’60, in un clima natalizio, tra tormente di neve e bizzarri personaggi in competizione per un ricco testamento. “Bufera a Stormy Rock” non è solo uno spettacolo a cui assistere, è anche un giallo da risolvere e ciascun tavolo sarà invitato a dare la propria soluzione per aggiudicarsi il premio finale! Siete pronti a viaggiare nel tempo?

Prenotazioni: 085-4221542 / 393-9675185.

MENU:

Tagliere di salumi e formaggi accompagnati da latticini pugliesi.

Mezza manica speck pachino e zucchine.

Prosciutto di maiale cotto al forno con mandorle e prugne.

Contorno patate al forno.

Caffè.

Acqua minerale.

Una bottiglia di vino ogni 3 persone.

ABBIGLIAMENTO ANNI '60

"Bufera a Stormy Rock" si svolge nei più classici americani anni ’60: i partecipanti sono invitati ad indossare vestiti o qualche accessorio dell'epoca per contribuire all'atmosfera dell’epoca (dresscode non obbligatorio).