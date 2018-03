Cena con Delitto Louisiana anni '50 a Villa Pardi di Manoppello

Cronosfera vi invita ad assaporare le calde atmosfere della Louisiana. Si viaggerà nel tempo agli anni '50, ospiti di una New Orleans in cui riecheggiano le suadenti note di un malinconico blues. L'elegante Villa Pardi si trasformerà in Villa Arcadia, residenza del grande attore teatrale Sebastian Kane, la cui carriera è stata bruscamente interrotta...

Un mistero oscuro circonda questo eccentrico personaggio che preferisce la compagnia delle sue opere d'arte a quella delle persone. Cosa avrà condotto l'ispettrice Vanessa McCorman della Polizia di New Orleans alla sua porta? Viaggiate nel Tempo e preparatevi a un'indimenticabile avventura! Contribuite a creare l'atmosfera vintage indossando abiti anni '50 o anche solo un accessorio tipico di quell'epoca!

MENÙ

ANTIPASTO

Sformatino di cicoria

Carciofo farcito

Sandwich di sfoglia con maialino e cipolle caramellate alla birra

PRIMO

Lasagna bianca della Villa

SECONDO

Maialino al pepe verde con radicchio grigliato

DOLCE

Millefoglie

CAFFÈ E BEVANDE

Disponibili su richiesta varianti vegetariane e senza glutine.