Tornano i casting della Corrida anche a Pescara: date e dettagli

Anche a Pescara tornano i casting per partecipare come concorrenti a "La corrida", lo storico programma prodotto da Banijay Italia e trasmesso da Rai Uno. Appuntamento dal 16 al 20 dicembre in città, dove chiunque sappia cantare, ballare, suonare, recitare può presentarsi per essere esaminato e magari selezionato per esibirsi durante una delle puntate.

I casting sono aperti anche per gli aspiranti concorrenti delle Marche e Molise. Per candidarsi si può chiamare il numero 02-36767454 oppure compilare il form sul sito http://www.banijayitalia.it/lacorrida. Ricordiamo che "La corrida", tornata sulle reti Rai nel 2018, è condotta da Carlo Conti e la terza edizione sarà trasmessa da marzo 2020.