Carnevale a Montesilvano, premiate le maschere più belle [FOTO]

Tra giochi, coriandoli, musica e tanto divertimento si è svolta la festa di Carnevale organizzata dal Comune di Montesilvano in piazza Diaz. Nel pomeriggio di domenica 3 marzo, la sfilata conclusiva ha coinvolto tanti bambini, suddivisi in due categorie per fasce d'età.

Nella sezione da 0 a 7 anni sono stati premiati i piccoli protagonisti mascherati da pompiere, da ragnetto e da pinguini. La categoria dai 7 ai 14 anni ha invece visto sul podio una bimba vestita da Colombina, un'altra da Pippi Calzelunghe e una da Mary Poppins.

A decretare i vincitori sono stati i commercianti Alessio Buresti e Silvio Raciti de "La tana dei Sogni" e Lino Petrosino con Paola Ballarini della "Casa del Corallo".