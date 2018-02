Giunge al culmine la 64esima edizione del Carnevale d'Abruzzo, a Francavilla al Mare. Domenica 11 febbraio, nel tradizionale percorso che va da piazza della Stazione a piazza Sirena, si terrà la sfilata che verrà poi ripetuta il 13 febbraio, sempre alle ore 15.

Questi i carri allegorici:

Il teatrino di Patanello, carro dedicato alla maschera di Patanello simbolo del carnevale d’Abruzzo, tre carri dedicati ai vincitori della mostra internazionale di pittura 2017 “Bozzetti d’arte per un carro allegorico” (Il carrozzone di A. Carloni, Italiani sulla luna di F. Grobberio e Amore e solo amore di C. Mirabasso), ed un carro dedicato alla satira politica locale “Lurrè”, che ha come sottotitolo "…E qui comando io!!!".

I carri saranno animati e coreografati da 2 scuole di danza di Chieti, 1 di Pescara ed 1 di Francavilla tutte altamente qualificate e da una scuola di ballerini e percussionisti caraibici Saranno presenti gruppi mascherati provenienti da tutta la regione.

Lungo il percorso e sul palco in piazza Sirena si alterneranno gruppi musicali e il 13 febbraio (martedì grasso) la giornata sarà completamente dedicata ai bambini, con il concorso per la mascherina più bella, artisti di strada, clowns, giochi a premi.

La Prevendita dei biglietti è disponibile al Blu Bar (P.za Sirena) e nello IAT di Palazzo Sirena. L'organizzazione è sempre dell'associazione Carnevale d'Abruzzo.