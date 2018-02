Due giorni con il Carnevale per i bambini in piazza della Rinascita

Due giorni dedicati al Carnevale, con animazione per bambini, mascotte in maschera, giochi e allegria in piazza della Rinascita a partire da sabato 10 febbraio (dalle 16 alle 19,30) e per tutta la giornata di domenica 11 (si comincia dalle 11 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16,30 alle 19, 30).

Così il Comune celebrerà il Carnevale soprattutto per i più piccoli.