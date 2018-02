Carnevale a Pescara: la guida ai principali appuntamenti

Tutto pronto per la notte di Carnevale (martedì grasso) a Pescara. Il Megà Disco Dinner della Famiglia Vaccaro propone una notte in maschera tutta da vivere. Zona Megà, infatti, torna con la serata universitaria per l'occasione anticipata a martedì grasso che come tema avrà per filo conduttore con la giungla di Jumanji il celebre film tornato in questi giorni nelle sale cinematografiche.

Con l'animazione del Circo Takimiri una serata indimenticabile e divertente insieme allo staff Tonight e ai Dj più in della costa pescarese. Per il Nettuno di Stefano Cardelli, invece, il Carnevale si chiama Babyon Berlin Carnival Party dove già dal titolo si capisce l'ambientazione e il tema che il locale ha scelto per carnevale proponendo cena e disco a tutti i suoi clienti.

A Pescara Vecchia il Glam di Stefano Dottore si concentra invece sul 14 febbraio con una serata dedicata agli innamorati e non solo che durante la serata vedrà anche l'estrazione di un buono valido per una rilassante giornata in una spa in zona per due persone ovviamente.

Gallery