Canapa Store Pescara: giornata dedicata alla Cannabis e al CBD

Si terrà sabato 5 maggio a Pescara l’evento informativo dedicato al mondo della Cannabis. Presso il Canapa Store sarà possibile saperne di più su prodotti a base di Cannabis di cui nell’ultimo periodo si fa un gran parlare.

Dalle ore 15.30 alle ore 20 il personale del punto vendita sarà a disposizione di utenti e curiosi per fornire informazioni concrete e reali sul Cannabidiolo e le sue proprietà

Nel punto vendita è possibile trovare, tra gli altri, tutti i prodotti Enecta, come Premium Hemp Extract, l’Olio con Cbd 10% e l’ultimo arrivato, l’Olio al 24%.

Ambrosia, l’Eliquid che ha rivoluzionato il mondo del Vape, presente con tre gusti differenti e tre diverse concentrazioni di CBD. Infine 99ONE Crystal, i Cristalli di CBD estratti da Cannabis Sativa L. successivamente purificati fino al 99%.

Enecta è una giovane azienda italo-olandese che negli ultimi due anni ha concentrato parte della propria produzione di Cannabis Sativa in Abruzzo, seguendo tutta la filiera del prodotto, dalla coltivazione fino all’inserimento finale sul mercato.

“Nonostante sempre più persone fanno acquisti online, l’idea di un negozio ha una valenza molto importante - afferma in una nota Marco Cappiello, socio fondatore dell’Azienda - Enecta vuole sensibilizzare anche coloro che hanno maggiori difficoltà a raggiungere informazioni online, che non usano la Rete come mezzo primario per l’acquisizione di notizie”.