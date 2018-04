Campionato nazionale di danza classica all'Auditorium Flaiano

Domenica 22 aprile si disputera' a Pescara, presso l'Auditorium "Ennio Flaiano", il campionato CSEN 2018 di Danza.

Il campionato regionale danza classica si terra' domenica 22 in mattinata e il campionato nazionale di danza classica si terrà domenica 22 dall'ora di pranzo in poi.

La giuria, a suo insindacabile giudizio, assegnerà il 1°, il 2° e il 3° premio ai partecipanti alla competizione al raggiungimento di una valutazione media rispettivamente di 27/24/21 trentesimi, anche in presenza di una unità competitiva che non raggiunge il numero minimo di partecipanti. Fra i partecipanti la giuria potrà assegnare:

Borse di studio a copertura del 100% della quota di partecipazione agli incontri di Formazione Continua Istruttori e Maestri di danza Classica C.S.E.N. organizzati dal Comitato di Pescara

Eventuali altri premi, secondo specifiche assegnazioni della giuria.

Durante il Campionato saranno ammesse fuori concorso anche esibizioni di discipline non previste nel Campionato, fatte anche da scuole/associazioni non affiliate CSEN, che potranno comunque ricevere dalla giuria menzioni, premi e borse di studio.

Nelle esibizioni non si prevedono le categorie, dunque non c’è limite d’età, per tutto il resto (nelle parti di competenza) vale il regolamento previsto per il Campionato. La partecipazione al concorso è riservata alle associazioni affililate CSEN e i partecipanti devono essere tesserati per l'anno in corso.