Camera di Commercio: primi eventi per la "Settimana della Cultura Digitale"

Primi incontri questa mattina a Pescara per la "Settimana della Cultura digitale"organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, che prevede ben 12 eventi. Protagonisti gli studenti di alcune scuole pescaresi dove sono stati affrontati diversi temi: all’Istituto Alessandrini di Montesilvano sulle professioni del futuro legate all’innovazione; al Liceo Artistico Mibe ed all’Alessandro Volta sulla diffusione della cultura digitale ed il rilascio dello Spid Ra, il sistema pubblico di identità digitale.

L'obiettivo degli incontri è sensibilizzare ed informare studenti e cittadini sul tema degli stumenti digitali applicati alla vita quotidiana, formativa e lavorativa. Un'alfabetizzazione mediatica e digitale, per utilizzare appieno gli stumenti messi a disposizione dalla tecnologia.

Domattina, in Sala Camplone, a Pescara (ore 9:30), si discuterà con Mario Altovilla, esponente di Unioncamere nazionale ed esperto di SUAP, sui vantaggi per l’impresa del fascicolo elettronico. Giovedì 28 nella sala rossa della sede Foro Boario a Chieti Scalo,opportunita’ di finanziamento per la trasformazione digitale delle aziende. L’incontro permetterà di presentare il Network regionale Abruzzo di Impresa 4.0 che nasce per accompagnare e supportare le imprese nei vari processi di innovazione e cogliere, insieme agli esperti del mondo camerale, le opportunità di formazione e di supporto al sistema economico locale.

Infine gli ultimi incontri sono previsti venerdì 29 marzo sulla “Tutela dei nomi a dominio” (Sala Camplone, Pescara, ore 9:30) e sul “Risk Management, Sistemi Integrati di Gestione e Compliance” (Ore 14:00, Chieti, Piazza Vico, Sala Cascella) organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti e l’Agenzia di Sviluppo desk EEN.

Per maggiori informazioni www.chpe.camcom.it