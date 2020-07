Antonella Ruggero e Rossana Casale nel cartellone degli eventi di "Concerti sotto le Stelle"

Tutto pronto per la 27esima edizione di “Concerti Sotto le Stelle”, festival di “world music”, che si terrà dal 6 luglio al 26 agosto in due location di Pescara, ovvero l'aurum ed il porto turistico. Il ricco programma prevede molti appuntamenti spalmati in quasi due mesi di cartellone, con un'occasione per ascoltare musica ed artisti di livello nazionale ed internazionale, godendo del suggestivo fascino dei concerti estivi all'aperto.

Concerti Sotto le Stelle armonizza proposte diverse e tutte di grande livello, tutte da assaporare, nota dopo nota, lasciandosi guidare attraverso gli itinerari sonori che disegna e andando a toccare motivi di interesse, curiosità, talento e singolari accostamenti. L'obiettivo è offrire ad un pubblico ampio e variegato un'esperienza musicale di alto livello, con generi che spesso vengono definiti "impegnati" ma che regalano una fusione fra artista, compositore e pubblico unica. Nel programma si passa dalla musica classico romantica alle tante espressioni contemporanee, dall'opera alle canzone evergreen, dal pop alla fusioni, dalla musica afro alla latino americana ed etnica di stampo europeo e nazionale, con contaminazione spesso inesplorate ed inedite.

Si avrà così l'occasione di ascoltare da Johann Sebastian Bach a Louis Armstrong, da Wolfgang Amadè Mozart a Charlie Parker, da Astor Piazzolla a Paco De Lucia. Primo appuntamento il 6 luglio alle 21.30 con il concerto di apertura con il quartetto d’archi dal repertorio pop The palm court quartet e nella seconda parte l’Alexian Group, prestigiosissimo ensemble diretto da Santino Spinelli, fisarmonicista.