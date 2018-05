Cai, "In Cammino nei Parchi": domenica 13 maggio escursioni anche in Abruzzo

Una domenica interamente dedicata ai Parchi D'Italia, organizzata dal CAI e da Federparchi. Anche in Abruzzo domenica 13 maggio sarà possibile partecipare a "In cammino nei Parchi", con camminate ed escursioni adatte a tutti i livelli di preparazione ed esperienza per godersi appieno le bellezze dei parchi naturali.

Le escursioni, aperte a soci e non soci CAI, giovani, anziani e famiglie, comprendono attività di pulizia, manutenzione e segnatura dei sentieri, con focus sulle particolarità naturalistiche, storiche e culturali delle zone attraversate.

Per info e per l'elenco delle escursioni in Abruzzo: www.cai-tam.it