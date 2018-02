"Buono a Sapersi": su Raiuno venerdì 23 febbraio si parlerà anche di Spoltore

Anche Spoltore, grazie al pastificio Di Lullo, venerdì 23 febbraio sarà protagonista del programma televisivo di Raiuno "Buono a Sapersi" condotto da Elisa Isoardi. Il tema della puntata infatti sarà la Pasta Fresca ed in particolare i benefici per la salute del cuore derivanti dal consumo di questa specialità.

Alessandro Marzo Magno storico della gastronomia, illustrerà le differenze tra pasta fresca e pasta secca, spiegando come fare un impasto a “regola d’arte”mentre Luca Avoledo nutrizionista ed esperto di rimedi naturali, ne svelerà le proprietàbenefiche e fornirà indicazioni su come inserirla nella dieta. Il Dott. Stefano Bianchi Responsabile dell’Unità di cura delle Aritmie all’Ospedale Fatebefratelli Isola Tiberina di Roma, chiarirà in che modo la pasta fresca può aiutare chi soffre di fibrillazione atriale, fornendo consigli utili per riconoscere e curare questa patologia ed infine Giovanna Creco e Sergio Maria Teutonico proporranno due ricette.

Ivan Bacchi invece sarà in collegamento proprio con l'azienda Di Lullo di Spoltore. Appuntamento dalle 11.05 alle 11.50 su Raiuno.