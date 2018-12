"Bufera a Stormy Rock", cena con delitto a Villa Pardi di Manoppello

Un nuovo caso da risolvere, un nuovo viaggio nel tempo. Questa volta si torna negli anni ’60, in un clima natalizio, tra tormente di neve e bizzarri personaggi in competizione per un ricco testamento. Prenotazioni: 335/7877672.

È la vigilia di Natale del 1964. Una tormenta di neve sta per abbattersi su Stormy Rock, la villa costruita su uno sperone di roccia tra le Montagne del Colorado, di proprietà della bizzarra e ricca famiglia Quincey. Anche quest’anno il gioviale capofamiglia Albert ha invitato molti ospiti del paese a trascorrere in allegria la notte di Natale, promettendo sorprese senza precedenti. Molto presto la villa sarà completamente isolata dalle nevi, ma la vera bufera si scatenerà tra i membri della famiglia quando all’alba si scoprirà…

ANTIPASTO

Polentina ai funghi,

Mozzarella in carrozza,

Tortino di coste di bieta



PRIMO

Strozzapreti broccoli e salsiccia.



SECONDO

Pollo in porchetta e spinacino.



DESSERT

Crema al mascarpone della Villa.



Acqua, vino e caffè.

Disponibili, su richiesta, varianti vegetariane e senza glutine.