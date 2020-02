A Bolognano il carnevale all'insegna della "gentilezza" - FOTO

Un carnevale all'insegna della gentilezza quello di ieri 25 febbraio a Bolognano. L'amministrazione comunale, con l'assessore D'Intino e il sindaco Bartolomeo, ha coinvolto tutte le associazioni locali per una sfilata all'insegna dell'allegria e proprio della gentilezza che è portatrice di collaborazione ed unità in un momento particolarmente delicato per il nostro Paese. L'obiettivo era rafforzare il senso identitario della comunità locale formata da Bolognano, Piano d’Orta e Musellaro, in cui il campanilismo è ancora presente.

L’invito proposto dall’assessore alla gentilezza è stato colto sin da subito con entusiasmo da tutte le associazioni: Pirite, River Unitet F.c., Pro Loco di Bolognano, La Putec De Lu Nterdje, la Confraternità S.S. Crocifisso, Portaperte, asd Piano d’Orta, Archeoclub. Prima della sfilata l'assessore ha consegnato i cartelli con sopra parole gentili per ogni gruppo, attaccate ai carri oltre ad una spilla per ogni responsabile con il logo dell'assessorato alla gentilezza.

Tutti i partecipanti sono stati contenti per la buona riuscita della manifestazione, che secondo l’assessore è stata molto utile per rafforzare i comportamenti positivi tra i cittadini accrescendo attraverso la gentilezza il senso di comunità. Dimostrando che insieme si può fare gentilezza per il bene comune.