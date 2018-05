Bocce, a Torre de' Passeri il 4° Memorial Carmine Di Giulio

60 coppie in gara provenienti da tutta la regione e dalle Marche e sei strutture sportive coinvolte, tra le province di Pescara e Chieti in cui saranno ospitate le competizioni preliminari. Torna sabato 2 giugno la Gara regionale di bocce a coppie “4° Memorial Carmine Di Giulio” organizzata dal Circolo bocciofilo torrese, in collaborazione con il Comune di Torre de’ Passeri.

“Per il nostro circolo - ha sottolineato il presidente della bocciofila torrese Antonio Valentini - la gara, alla quarta edizione, intitolata all’ex presidente Carmine Di Giulio, scomparso nel 2013, rappresenta un vero e proprio evento che ci permette di condividere con i tanti professionisti, e non, delle bocce, che arriveranno da tutto l’Abruzzo e dalle vicine Marche, una giornata all’insegna dello sport e dello stare insieme”.

La gara di sabato 2 giugno, avviata nella mattinata a Torre de’ Passeri e parallelamente in altre strutture di Pescara, Montesilvano e Sambuceto, si concluderà nel bocciodromo comunale di via Einaudi, dove saranno ospitate, semifinali e finali, oltre alla cerimonia conclusiva.

“Questa competizione regionale si rivela ad ogni nuova edizione sempre più partecipata ed appassionata – ha detto il primo cittadino Di Giulio – e mostra l’entusiasmo, la passione sportiva e la capacità organizzativa della nostra bocciofila all’interno dell’accogliente bocciodromo comunale”.

La gara regionale, inserita nel circuito di Federbocce (comitato Abruzzo e comitato Pescara), sarà diretta dall’arbitro nazionale Domenico Di Natale. Premi per le coppie classificate dal primo al quarto posto.