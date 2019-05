Torna a Pescara Bimbimbici: appuntamento al Parco Villa Sabucchi

Torna a Pescara "Bimbimbici", l'evento organizzato dalla Fiab al Parco Villa Sabucchi. Appuntamento a partire dalle 10 domenica 26 maggio per sensibilizzare i più piccoli all'utilizzo della bicicletta ed ai temi della mobilità sostenibile. Si tratta dell'evento finale del percorso didattico seguito da più di 350 alunni delle classi terze delle scuole primarie degli Istituti 1 3 5 e 7 della città e che ha riguardato la formazione di insegnanti e alunni in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e l‘uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Saranno allestiti percorsi ciclabili per i bambini, alla presenza di un responsabile di ciclofficine per istruire i bimbi all'uso ed alla cura della bicicletta.Nel corso della manifestazione saranno premiati i disegni creati dalle bambine e dai bambini delle scuole per il Concorso indetto da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) „"La nuova fiaba della bicicletta“.