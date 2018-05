Beppe Grillo, pranzo pescarese al mare per placare la sua "Insomnia"

Tutto esaurito, a Pescara, per “Insomnia”, il nuovo spettacolo di Beppe Grillo che ha fatto tappa ieri sera al Teatro Massimo per l'unica data abruzzese del tour. La giornata del comico genovese è iniziata con un pranzo al mare: Grillo, infatti, è andato a mangiare al ristorante 'Vittoria Beach' di Francavilla, posando insieme al titolare Cristiano Di Tommaso per una foto ricordo.

Poi, dopo un pomeriggio di relax, è stato il momento dello show, che prende il titolo dall’insonnia che tormenta da 40 anni il fondatore del Movimento 5 Stelle, e che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate. Insomma, a diventare il personaggio che conosciamo. Il tutto raccontato in un work in progress creativo.

Ovviamente tra i presenti erano tantissimi gli esponenti locali del M5S: l'onorevole Andrea Colletti, la consigliera regionale Sara Marcozzi (che ha anche riportato a casa un selfie con l'artista) e la capogruppo pentastellata al Comune di Pescara, Enrica Sabatini.

E' stato un vero e proprio viaggio nella vita del comico, che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo. Lui si è raccontato in un recital intimo e autentico prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia. E c'è stato spazio anche per qualche disquisizione sul nostro territorio, come quando Grillo ha definito il sindaco Marco Alessandrini “triste e barboso”.