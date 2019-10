Beppe Grillo torna a Pescara con lo spettacolo "Terrapiattista"

Torna a Pescara Beppe Grillo. Il comico e fondatore del M5s, sarà infatti in città per il suo nuovo tour e spettacolo "Terrapiattisti" che partirà il 13 febbraio 2020. Appuntamento a Pescara il 25 marzo al Teatro Massimo. Il nuovo show di Grillo riguarderà il dilagare del concetto di "piatto" in tutta la società e gli ambiti della vita quotidiana: dalla cultura, all'informazione alla scienza che avrebbero tradito la società così come la politica.

In un mondo dove tutti, prima di dire qualcosa, controllano su Google quello che stanno per dire, secondo Grillo occorre invece recuperare il coraggio di sfidare la realtà esattamente come fanno i terrapiattisti.