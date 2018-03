Benvenuto ai nuovi nati, si riprende con i bambini di dicembre e gennaio

“Con questa cerimonia accogliamo nella comunità pescarese i nuovi cittadini. E’ un modo per testimoniare alle famiglie la vicinanza dell’amministrazione comunale e fare gli auguri di buona vita a genitori e figli“.

E’ stato il saluto che l’assessore alle Politiche sociali Antonella Allegrino ha rivolto alle mamme e ai papà che, insieme ai loro piccoli, hanno partecipato alla cerimonia di “Benvenuto ai nuovi nati di dicembre e gennaio", l’iniziativa che si tiene periodicamente in sala consiliare. Una mattinata di gioia e serenità in cui si è parlato del futuro dei bimbi e dei servizi che il Comune mette a disposizione delle famiglie.

“In questo palazzo, al piano terra, c’è la Stanza delle Coccole, un luogo in cui i bambini possono essere accuditi - ha ricordato Allegrino - Stiamo per inaugurare il Centro servizi famiglia dove potrete avere informazioni e assistenza per conoscere tutto ciò che l’amministrazione comunale garantisce ai nuclei familiari”.