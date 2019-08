Basirich penne 31 agosto 2019

. Una giornata intera per ricordare il mondo e le passioni di Marco e Claudio.

La quarta edizione del BasiRich si svolgerà sabato 31 agosto all’interno della villa comunale viale San Francesco di Penne.

Un appuntamento che avrà inizio alle 15 con contest di break dance per la categoria under 16 e seguirà con musica, rap, hip hop, live painting, mostra forografica (aperta a tutti) fino ad arrivare in serata dove si esibirà CLAVER GOLD + Tmhh e Blitzkrieg (Dono e Rin + Dj Elle P).

L’evento si concluderà alle 3 con djs set Lou Quinzio e Han_zel.

Un evento apprezzato ovunque grazie ai giudici del contest che vengono da tutta Italia e che sta crescendo anno per anno.

