Babbo Natale arriva a Montesilvano in slitta trainato da vere renne

Sarà un momento magico e molto suggestivo quello che grandi e piccini vivranno sabato 15 dicembre in piazza Diaz. Alle ore 16 è previsto l'arrivo di Babbo Natale trainato da una slitta con due renne autentiche. L'iniziativa è organizzata da Massimo Di Francesco in sinergia con il Comune. La piazza sarà animata anche dal mercatino "Fatti con il cuore" con l'esposizione di articoli realizzati da creativi e amanti degli hobby. Domenica 16, spazio alla 17ma edizione del Galà della Solidarietà, in programma la mattina al Porto Allegro.

La manifestazione sarà dedicata alla memoria di Angela Totaro, volontaria dell'Asmo. A seguire, dalle 16,30 in poi, Santa Claus, lasciate le renne, porterà un tir carico di regali e destinati ai bambini delle case famiglia "Esperanza" e "La Luna". Organizzazione a cura di Novissi Onlus e Italia Logistica. In concomitanza, a piazza Guy Moll si terrà la quinta edizione del presepe vivente del gruppo Scout Montesilvano 2 Agesci. Per gli amanti del pattinaggio è attiva dalle 16 a mezzanotte la pista di ghiaccio in piazza Trisi.