Avis Pescara, 20 mamme donano il sangue e ricevono una seduta di manicure in omaggio

Sono state in totale una ventina le madri che hanno risposto all'appello lanciato dall'Avis Comunale Pescara in occasione della Festa della Mamma per incentivare alla donazione del sangue.

A tutte le mamme che hanno deciso di sottoporsi al prelievo ematico da lunedì 7 a sabato 12 maggio, l'associazione volontari italiani del sangue, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, ha donato una seduta di manicure offerta da GStyle in via Salvatore Tommasi, 7 a Pescara.

L'Avis Comunale Pescara ricorda che le iniziative di questo tipo, organizzate in occasione di feste e ricorrenze, proseguiranno fino alla fine dell'anno, e rinnova l'invito a tutti a diventare donatori di sangue, elemento del quale c'è sempre maggiore bisogno.

Per informazioni e per sottoporsi al prelievo ematico ci si può rivolgere alla sede dell'Avis Comunale Pescara in corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15;

Mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 12 e dalle 16 alle 19:30;

Sabato dalle 7:30 alle 12;

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9 alle 12.